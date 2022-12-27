取消嚴格隔離管理　各地將面臨疫情流壓力

國家衞健委周日（26日）發公告，將新冠肺炎改名「新冠病毒感染」，並於下月8日起將該病從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」。國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年強調，這次改動目的是將工作重心從防控感染轉到醫療救治上來，工作目標是保健康、防重症，確保防控措施調整轉段平穩有序。他又指出，未來一段時間各地將陸續面臨疫情流行的壓力。

這之疫情防控政策調整，是自2020年1月內地開始實施嚴格的傳染病甲類防控措施後最重大的一次。梁萬年表示，新冠Omicron變種病毒致病性明顯減弱，當前人類對新冠病毒和疾病的認識進一步加深，疾病的危害性下降，有效的疫苗和藥物供給，以及應急處置能力的提升等，都為這次調整創造了條件。近三年的抗疫工作，也為調整奠定了堅實的基礎。

梁萬年稱，針對乙類傳染病，對傳染源和密切接觸者一般不再進行嚴格的隔離管理，為此，有必要採取多項措施，包括加強疫苗接種；加強藥品供應保障；鼓勵具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例優先選擇居家隔離治療；完善醫療機搆分級診療機制；加強對公眾宣傳；對醫務人員、維持社會經濟日常運行的人員合理安排工作；加強病毒變異、疾病嚴重性、醫療資源使用情況的監測，盡量避免發生醫療資源擠兌。