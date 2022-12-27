中外人員往來暫行措施發布　行前48小時核酸檢測

隨着國家衞健委周一（26日）深夜宣布，決定把「新型冠狀病毒肺炎」（簡稱新冠肺炎）改稱為「新型冠狀病毒感染」，下月8日起由「乙類甲管」調整為「乙類乙管」預防、控制措施，國務院應對新冠疫情聯防聯控機制外事組周二（27日）發布中外人員往來暫行措施，來華人員在行前48小時進行核酸檢測，結果顯示無染疫可來華。

聯防聯控機制外事組制定新冠病毒感染乙類乙管後中外人員往來暫行措施，下月8日起實施，行前48小時核酸檢測無感染者可來華，毋須向華駐外使領館申請健康碼，將結果填入海關健康申明卡；如顯示染疫，相關人員應在恢復無感染後再來華。內地不再對入境者實施全員核酸檢測，對健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面。健康申報異常或出現發燒等症狀者，由海關進行抗原檢測，如為無症狀感染或輕症，可採取居家、居所隔離或自我照護。

內地取消「五個一」、「一國一策」及客座率限制等國際客運航班數量管控措施，分階段增加航班數量，優化航線分布，同時簡化機場入境航班處置流程，但乘客乘飛機時須佩戴口罩。內地進一步優化復工復產、商務、留學、探親、團聚等外籍人士來華安排，提供相應簽證便利；並調整陸路口岸「客停貨通」政策，逐步恢復陸路口岸客運出入境，包括邊民往來，也逐步恢復水路口岸客運出入境，對國際郵輪先開展試點，再逐步放開。根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，內地本着試點先行原則，有序恢復公民出境旅遊。