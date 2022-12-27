內地疫情風險加劇　多國加強對華旅客入境檢測

隨着內地防寬防疫措施，本土爆發新一波新冠疫情，多國對來自中國旅客加強檢測。意大利多個政府部門近日發布消息規定，自上周六（24日）起，入境米蘭馬爾彭薩機場的中國旅客，必須在落地後進行新冠核酸檢測。除意大利外，印度和南韓亦對中國旅客增加入境檢測的要求。

意大利衞生部日前發布規定，入境米蘭馬爾彭薩機場的中國旅客，必須在航班落地後，領取行李之前接受新冠核酸檢測，檢測費用為90歐元（約747港元），需自行支付。旅客可在檢測處領取並填上有效的電話號碼和電子郵箱，以便能及時接收檢測結果。有關規定暫定維持至下月30日，不排除延長。

印度衞生部上周六宣布，來自中國、香港、日本、泰國和南韓的旅客，前往當地時必須攜帶核酸檢測報告，在抵達時如被發現有症狀或核酸檢測顯示受感染者，將被隔離。另同日起，印度將在所有國際航班上對2%的旅客進行隨機抽樣核酸檢測。

另韓媒早前報道，南韓疾病管理廳已於本月16日將中國列入「檢疫查驗的重點國家」名單。該措施並非入境限制措施，而是在仁川國際機場對重點管理對象加大入境篩查力度。一般入境人士如體溫超過37.5°C將被歸類為有症狀者，而來自重點國家的入境人士體溫如超過37.3°C，其本人及同行者便需要一同接受核酸檢測。