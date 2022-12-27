民眾預期免檢疫通關在即　深圳健康驛站需求跌

內地周一（26日）宣布下月8日起取消對外國入境人士實施集中隔離措施後，不少港人或在港內地人均期待官方進一步公布中港通關的具體安排。深圳健康驛站日前增加預約名額，卻罕見出現滯銷情況。有當地隔離酒店傳出允許旅客入住2天後，申請離開並自行居家隔離6日。

深圳健康驛站名額周日（25日）起增加至每日3,500個，較約兩周前增加2.5倍。但查詢預約系統發現，近日申請人數竟遠低於名額。有人在社交網指出，因預期免檢疫通關在即，認為現在入境需要接受「5+3」（即集中隔離5日和居家隔離3天）「蝕抵」，因此臨時取消預約。也有人因為內地目前爆發新一波疫情高峰，擔心現在回去恐受感染，於是推遲返回內地。

有傳深圳坪山、寶安等地區有健康驛站更改集中隔離安排，由官方要求的5日減至僅2日，之後入住者只需核酸檢測顯示無感染，便可解除隔離並乘坐私家車、飛機或高鐵前往目的地，完成餘下6日的居家隔離。

另有報道稱，在港的內地人憧憬可趕及於農曆新年返鄉與家人團聚。由於內地春運火車票於上周六（24日）已開售，有在港內地人盼官方能盡早公布通關的細節，以便及早規劃行程並搶購車票。