內地國際機票瞬時搜索量增7倍　港澳成大熱目的地

內地周一（26日）晚公布下月8日起，調整新冠病毒的傳染病管理為「乙類乙管」，有序恢復中國公民出境旅遊。消息發布後15分鐘內，旅遊平台去哪兒數據顯示，國際機票瞬時搜索量增長7倍。另有旅遊平台顯示，目的地搜索量以澳門、香港和日本增長最快。

同程旅行平台數據顯示，消息發布後全平台國際機票瞬時搜索量增長850%；簽證搜索量瞬時增長10倍，出境遊主要搜索用戶來自於北京、上海、廣州三地。去哪兒平台數據顯示，熱門目的地為泰國、日本和南韓。

攜程平台數據則顯示，澳門、香港、日本、泰國、南韓、美國、新加坡、馬來西亞、澳洲和英國，成為搜索量增長最快的前10名目的地。農曆新年出境跟團遊產品的相關搜索量，急增6倍。上述消息公布半小時內，攜程平台熱門海外目的地搜索量同比大增10倍，包括港澳台的出境機票、海外酒店搜索均達到3年來峰值。

有分析指，隨着旅遊供給方恢復及全球主要經濟體控制通脹水平，出境遊整體機票及酒店價格有望回落至疫情前水平。但因供給方設施、人力恢復仍存在短期約束，因此價格回落仍需一些時間。