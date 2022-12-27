涉受賄為他人謀利　最高法前副院長沈德咏遭起訴

內地最高人民檢察院周二（27日）消息指，最高人民法院前副院長、十三屆全國政協前常委、社會和法制委員會前主任沈德咏涉嫌受賄一案，由國家監察委員會完成調查，經最高人民檢察院指定，由浙江省寧波市人民檢察院審查起訴。寧波市人民檢察院近日向寧波市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控，沈德咏利用擔任江西省高級人民法院黨組成員、副院長，最高人民法院黨組成員、副院長，中央紀委常委，最高人民法院黨組副書記、副院長，全國政協常委、社會和法制委員會主任等職務上的便利，為他人謀取利益，利用職權或地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應以受賄罪追究其刑事責任。

現年68歲的沈德咏是江西修水人，長期在政法系統工作，2008年4月至2018年6月任最高人民法院黨組副書記（正部長級）、常務副院長、審判委員會委員，一級大法官，其後任十三屆全國政協社會和法制委員會主任。至今年3月，他涉嫌嚴重違紀違法受查，同年9月被開除黨籍及公職。