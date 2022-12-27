內地要求疫歿24小時內通報　每日收集感染數

隨着內地周一（26日）宣布自下月8日起，將應對新冠病毒感染由「乙類甲管」調整為「乙類乙管」預防、控制措施。國務院聯防聯控機制周二（27日）發布針對「乙類乙管」疫情監測工作的指導文件，當中要求醫療機構在新冠病例死亡後24小時內填報死亡日期和死因診斷，同時各地要每日收集和報告核酸檢測和抗原自測感染數字。

文件稱，制訂《新型冠狀病毒感染「乙類乙管」疫情監測方案》，目的是及時動態掌握人群感染發病水平和變化趨勢，科學研判和預測疫情規模、強度和流行時間，動態分析病毒變種情況。除通報死亡病例外，方案亦要求各級各類醫療機構根據病情變化，24小時內訂正臨床分型，在病例出院後24小時內填報出院日期。對發現的重症、危重症、死亡病例和其他特殊病例，及時開展流調並上傳報告。

方案又要求選擇有條件的城市布點，探索性開展污水監測，採集污水處理廠污水樣本開展新冠病毒核酸檢測，對受感染樣本進行病毒基因測序，動態了解環境樣本感染率和病毒量變化，跟蹤污水感染樣本的病毒基因序列變化。各地可以根據需要增加監測點。其他監測對象還包括哨點醫院、重點機構，以及監測學生症狀。為及時捕獲新變種病毒，方案要求各地對各類感染樣本開展病毒全基因組測序工作，將序列按時報送中國疾控中心病毒病所。