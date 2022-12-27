內地社區不再全員核酸篩查　疫情嚴重可取消堂食

國務院聯防聯控機制周二（27日）發布有關新冠病毒感染「乙類乙管」的5個配套文件，除了疫情監測方案，還有檢測方案、防控指引、個人防護指南和防控培訓方案。檢測方案強調，社區居民根據需要「願檢盡檢」，不再開展全員核酸篩查；對不同群體分類採取抗原和核酸檢測策略，及時發現重症高風險人群中的感染者。疫情流行期間，核酸檢測應以「單採單檢」為主。

針對重點人群、重點機構、重點場所的防控指引，要求進出養老、社會福利等重點機構需提供48小時內核酸檢測無受感染證明及現場抗原檢測結果。相關工作人員每周開展兩次全員核酸檢測，被照護人員每周開展兩次核酸或抗原檢測，兩者的檢測隔日交替開展。疫情嚴重時，重點場所短期內可採取減少人群聚集的措施，包括餐飲場所限制同餐人數，或取消堂食。

個人防護指南建議，感染者非必要不外出，避免前往人群密集的公共場所，不參加聚集性活動，如需外出全程戴N95或KN95口罩。官方另發布防控培訓方案，要求各地部門對相關企業和機構人員，就疫苗接種、藥物儲備、醫療資源準備、分級分類診療、疫情監測、檢測、宣傳引導等工作開展培訓和政策解讀。明年1月5日前全部完成一輪培訓，後續根據防控需要再開展相關培訓。