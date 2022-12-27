北京向長者發血氧夾　鼓勵社區提供氧氣灌裝

內媒周二（27日）報道，北京市衞健委、北京市醫療保障局日前聯合發布《關於進一步提升重症救治服務能力的通知》，要求在加強社區對居家隔離康復人員摸排的基礎上，組織對老年人等高風險人群發放血氧夾，在家自測血氧，明確簡明監測預警標準，並鼓勵社區衞生服務機構為有需求的居民提供氧氣灌裝服務。

通知要求各醫院對120轉運的急危重症患者，要應收盡收，不得拒診；同時加強重症資源準備，加強人員培訓，做好血液保障，加強重點人員摸排。此外，要加強居家監測服務，向高風險人群發放血氧夾，對於出現預警情形的，應及時與社區醫生進行對接；並向有需求的居民提供氧氣灌裝服務，方便居家氧療，按照每灌裝40升7元人民幣（約8港元）的標準收取費用，按醫保規定報銷，不得收取醫事服務費。

網上近日傳出「北京流行的新冠不是Omicron而是導致死亡率第二的Delta系列7型」的說法，北京大學第一醫院呼吸內科主任王廣發在微博闢謠，指他從未在任何場合作此表述，也未說過新冠病毒「沒有人傳人」。他嚴厲譴責有人散布謠言，並保留追究造謠者法律責任的權利。