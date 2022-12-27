內地分級分類救治新冠患者　方艙改建亞定點醫院

內地周一（26日）印發對新冠病毒感染實施「乙類乙管」總體方案的通知，要求分級分類救治患者。未合併嚴重基礎疾病的無症狀和輕症感染者，採取居家自我照護；普通型病例、高齡合併嚴重基礎疾病但病情穩定的無症狀和輕症感染者，在亞定點醫院治療。

此外，以肺炎為主要表現的重型、危重型以及需要血液透析的病例，在定點醫院集中治療；以基礎疾病為主的重型、危重型病例，以及基礎疾病超出基層醫療衞生機構、亞定點醫院醫療救治能力的病例，在三級醫院治療。內地全面實行發燒等患者基層首診負責制，依託醫聯體做好新冠病毒感染分級診療，加強老年人等特殊群體健康監測。

與此同時，完善相關治療藥品和檢測試劑準備，縣級以上醫療機構按3個月的日常使用量動態準備治療藥物。各地要按照「應設盡設、應開盡開」的原則，二級以上醫院均設置發燒門診，配備充足的醫療力量；有條件的基層醫療衞生機構應設置發熱門診或者診室；定點醫院重症床位和可轉換重症床位達到總床位數的20%；並根據人口規模，將符合條件的方艙醫院提標改造為亞（準）定點醫院，其他方艙醫院仍然保留。