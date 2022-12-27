內地現辦護照人潮　航空公司迎報復式出遊

內地周一（26日）深夜宣布下月8日起取消入境隔離措施，北京市公安局出入境接待大廳周二（27日）隨即湧現辦理護照的人潮，當中不少人查詢辦理更新過期護照和港澳通行證。有北京旅行社負責人稱，內地航空公司一周前已接獲明年初邊境開放的消息，已着手調整人力航班，以迎接民眾於農曆新年「報復性」出遊。

有台媒記者周二上午分別前往北京市公安局出入境管理總隊、北京東城公安分局出入境接待大廳，發現前往辦證的民眾明顯增加。有受訪市民表示，周一晚得悉邊境將解封感到很激動，又表示想帶家人去港澳旅遊。受訪者稱，經查詢目前只開放大陸到澳門旅遊，香港旅遊還未開放。另有旅行社李姓負責人指出，大陸旅遊局目前只開放以個人名義辦理護照及各國旅遊簽證，尚未開放旅行團出境業務，而近期查詢以前往日本和東南亞最多，其次才是歐美，相信主要考慮到去近一點地方，「坐飛機風險沒這麼大」。

中國外交部發言人汪文斌在周二舉行的記者會上表示，國務院聯防聯控機制相關單位當日發布關於中外人員往來暫行措施，有關內容與內地疫情防控措施相接軌和協調，有利於更好統籌疫情防控和經濟社會發展，使中外人員往來更加便利、安全、有序、高效。他指出，中國各駐外使領館亦將發布相應通知，呼籲赴華人士密切關注。被問這次調整否意味着中方從下個月開始發放旅遊簽證，汪表示中方將繼續根據疫情形勢發展，科學動態調整外國人赴華簽證政策。