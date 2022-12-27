義務兵役2024年延長至1年　應對大陸擴張

針對義務兵役役期延長政策，台灣總統蔡英文周二（27日）召開國安高層會議，隨後與執政黨全體立委開會，做最後定案。台灣宣布將現行的4個月義務役訓練制度恢復至1年，自2024年1月1日起實施，徵集2005年1月1日以後出生的役男，實領月薪逾2.6萬元新台幣（約6,700港元）。當局未來將與大專院校溝通，讓役男可在大學4年期間，選擇同時完成服役與學業。

與會立委指出，會上提及面對中國大陸、俄羅斯持續擴張，加劇印太地區緊張局勢，台灣身處其中，目前役期、訓練皆不足。服役期間，役男藉由熟練操作新式武器、累積完整實務經驗、提升整體戰力，成為合格戰鬥兵。蔡英文周二下午召開記者會，強調備戰才能避戰，能戰才能止戰，愈是做好準備，對岸冒進機率愈小，「和平靠國防，國防靠全民」。

軍事改革部分，未來將區分主戰部隊、守備部隊、民防系統、後備系統4大區塊來明確防衞任務；由志願役組成主戰部隊，擔任海、空、領土安全任務；義務役為主擔綱守備部隊，負責台灣守備、軍事與民間重要設施防護與協力民防等任務，也符合最新的防衞思維。

訓練內容部分，根據現場書面報告指出，1年義務役可接受駐地、專精、基地及聯合演訓等完整訓練，包括駐地訓練18周、專精訓練7周、基地訓練13周、聯合演訓6周。軍方將增加新式武器、裝備及民防訓練，其中增加射擊頻次及發數，以步槍為例，全役期不少於800發。