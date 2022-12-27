外國法院裁決侵犯主權　中國擬修法不予執行

十三屆全國人大常委會第三十八次會議於周二（27日）至周五（30日）在北京舉行，開會首日提請審議民事訴訟法修正草案。會上對民事訴訟法作出28處調整，涉及29個條文，其中提出要完善承認與執行外國法院判決的制度規則，促進穩定國際民商事法律秩序。

草案明確，當事人申請承認和執行外國法院判決的，除法定情形以外，應予以承認和執行。對於外國法院裁判違反中國法律的基本原則或者侵犯國家主權、安全、社會公共利益的，則不予承認和執行。當事人申請承認和執行外國法院判決，所涉爭議與中國法院正在審理案件屬於同一爭議的，中國法院可以中止審理，促進穩定相關法律關係和當事人預期，同時明確中國法院恢復訴訟程序的情形。

草案亦明確涉外消費糾紛、涉外網絡侵權糾紛的管轄規則。其中指出，順應跨國電商平台消費快速增長的趨勢，就因涉外消費引起的糾紛，加大消費者訴權保護力度。草案亦提出，破解涉外訊息網絡侵權情形下確定地域管轄的困境，將司法解釋中的合理規則上升為法律，明確涉外訊息網絡侵權的管轄依據，築牢營造清朗網絡空間法治基石。