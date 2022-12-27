新冠調整為乙類乙管　毋須實施交通衞生檢疫

據傳染病爆發、流行情況和發生時的危害程度，內地法定傳染病分甲、乙、丙三類，合共40種病種，甲類兩種、乙類27種、丙類11種；甲類傳染病是鼠疫、霍亂，「乙類甲管」（列入乙類傳染病並按照甲類管理）傳染病是傳染性非典型肺炎、炭疽中的肺炭疽。新冠病毒感染明年1月8日起由「乙類甲管」調整為「乙類乙管」。

以下是應對「乙類甲管」傳染病與「乙類乙管」傳染病措施主要分別：

●報告時限

「乙類甲管」傳染病應該在發現後兩小時內報告；「乙類乙管」傳染病應該在發現後24小時內報告。

●隔離措施

「乙類甲管」傳染病對疑似病人以及病人、病原攜帶者隔離治療，疑似病人以及病人、病原攜帶者的密切接觸者在指定場所接受醫學觀察；「乙類乙管」傳染病根據病情需要，採取必要的治療和控制傳播措施。

●區域管理

隔離發生甲類（包括「乙類甲管」）傳染病病例的場所，或該場所特定區域的人員；甲、乙類傳染病爆發流行時，限制聚集性活動、停工、停業、停課、封鎖疫區。

●交通衞生檢疫。

發生甲類（包括「乙類甲管」）傳染病時，可以實施交通衞生檢疫；「乙類乙管」傳染病不實施有關措施。

資料來源：國家疾控局傳防司司長雷正龍