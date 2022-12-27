永年區民政局表揚火化量倍增　網民批冷血

河北省邯鄲市周一（26日）流傳一份通報文件，內容為永年區民政局表揚火化場的通知。通報表揚火化場員工面對疫情嚴峻形勢，火化量增加一倍，出現「圓滿收官、爭創佳績」等字眼，網民批評「冷血」。該局工作人員隨後回應稱，近兩天火化場工作量比較大，是科室內部文件，不知是誰在朋友圈發布，目前已刪除。

通報提到，本月1日至10日全區火化遺體每日平均20宗以上，本月10日以後平均每日火化量30宗以上，其中本月17日和18日每天達41宗。經區民政局黨組研究，決定對火化場的優異表現給予全局通報表揚。通報最後強調，確保年底前各項工作任務「圓滿收官、爭創佳績」。該局有工作人員表示，最近火葬場火化的人特別多，工作人員確實是加班加點，任勞任怨。

內媒周一發布評論文章，質疑火化量大增，質問：「這是好事嗎？群眾怎會好評？領導怎會肯定？」文章認為工作人員的回應有兩層意思，一是此為內部表揚文件，本身也沒考慮過給外面的人看，網民毋須過度嚴格地審視；二是火化場的工作也是為人民服務，做得勤奮踏實，不辭勞苦，「表揚一下也是應該的，沒甚麼可批評的」。