倘大陸武統台灣　英國經濟未做好準備

英國傳媒周二（27日）報道，英國政府高官曾私下警告，中國大陸武統台灣可能帶來災難性的經濟後果，英國目前對此毫無準備。他呼籲要英國企業要非常認真審視重要商品的採購來源，尤其半導體。

報道引述英國政府高級官員認為，南海一帶的衝突將削弱供應鏈，導致重要進口商品出現短缺，情況如同新冠疫情大爆發期間。如果與中國關係繼續惡化，所有供應鏈都會受到重大、甚至災難性的影響。官員指：「不確定我們是否真的了解，我們未來將與世上一些實力最多的棋手博奕。」

官員預視，一旦大陸武攻台灣，西方將無可避免要對北京實施嚴厲制裁，並終結與台灣的貿易。去年英國從大陸的進口總額為636億英鎊（約5,962億港元），佔所有進口商品的13.3%。在危機時期，經濟彈性比效率更為重要，英方認為當地公司需要提早審視供應鏈。

英國國會下議院外交委員會主席凱恩斯（Alicia Kearns）表示，任何制裁大陸的決定都會影響英國每個家庭，「儘管烏克蘭戰爭對英國人民有影響，但與台灣一旦發生衝突相比，都顯得微不足道」。執政保守黨前領袖施志安形容，英國在經濟上從未如此依賴一個國家，而這個國家甚至並非盟友。