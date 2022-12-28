遭衝燈救護車撞落水溝　私家車司機溺斃

湖北武漢市一名沈姓男子近日發文投訴，一輛120救護車衝紅燈，直接撞向其父親的私家車，私家車失控衝入水溝中，沈父溺亡。沈男怒斥救護人員在車禍發生後，未積極救出父親，直到34分鐘後消防到場，徒手在兩分鐘內將其父救出。沈男質疑救護人員延誤搶救，急救中心回應稱，救護車上人員有限，亦曾落水救人，但整輛車翻轉在水中，增加救援難度。

沈男發文稱，沈父本月16日開車經過武漢東西湖大道路口時，被一輛衝紅燈的120救護車撞擊到副駕位置，私家車隨即失控衝入水溝中。沈男強調，無法接受救護車上的工作人員在事發後未積極救援其父，導致沈父最終溺水身亡。沈男事後到場測量，涉事水溝水深僅逾一米；另翻查路邊閉路電視畫面，事發兩分鐘後，有3名救護人員在水溝邊徘徊，無人落水救援。

沈男提供的死亡證明顯示，其父沈某某今年60歲，死亡原因為車禍導致溺水亡。武漢市東西湖區120急救中心的涉事救護人員事後回應稱，當時救護車司機嘗試過落水救援，但他無法拉開車門，交警、消防到場時，他的衣服都是濕的。救護人員認為，落水車輛在水中翻轉導致救援困難，消防到場後亦先拖車再救人。