醫院急診室患者增逾4倍　發燒患者排長龍

北京市的新冠疫情嚴峻，感冒、發燒等患者不斷增加，危重症患者也隨之增多，醫療機構救治壓力持續加大。內媒記者周二（27日）到屬三級甲等綜合醫院的首都醫科大學附屬北京朝陽醫院本部，直擊醫護人員保障急危重症患者救治，醫生透露急診內科患者在近兩周，一度比平日急增逾4倍。官方強調，要千方百計擴容收治能力。

首都醫科大學附屬北京朝陽醫院門診辦公室副主任張玉華表示，平時每天接診100人次左右的患者，近兩周醫院急診醫學科持續高位運行，每日急診內科患者激增至450人次至550人次。目前接診的患者以老年人、合併基礎病的危重症患者為主，24小時進入急診的救護車達75車次至90車次。張玉華表示，每日搶救近100人次患者，持續留下來的搶救患者也有約60人次，急診資源正在高位運轉。

除了急診室患者驟增，醫院發熱樓內患者也較往日明顯攀升，本月初每天接診500多人次的發燒患者，曾出現過高峰時段排隊現象，目前每日發燒患者保持在380人次上下。該醫院目前開放床位數538張，其中危重症監護床位69張，並劃分急診分診台、患者候診區、搶救區，有患者在家屬陪同下候診，有患者躺在床上被推去搶救。張玉華表示，醫院急診嚴格執行分級診療，不按患者先來後到順序救治，而按照患者病情的嚴重程度開展診治，優先救治病情危重的患者。