內地春運倡探索錯峰休假　減公眾集中出行壓力

國務院應對新冠疫情聯防聯控機制春運工作專班周二（27日）印發《2023年綜合運輸春運疫情防控和運輸服務保障總體工作方案》，要求在明年1月7日至2月15日、共40天的春運期間，保障探親人員錯峰有序回家過年和返崗，提倡各地可探索實行彈性休假、錯峰休假政策，降低公眾集中出行壓力。

方案要求優化公眾出行政策環境，嚴格執行「乙類乙管」各項措施，不再對乘客查驗核酸檢測無感染證明和健康碼、開展落地檢或量體溫，不得隨意暫停或限制客運服務，嚴禁在公路上非法設置各類檢查卡點。但各地可結合本地疫情高峰期研判情況，依法採取適當的臨時性限制人員流動措施。

各地要保障探親人員錯峰有序回家過年和返崗，務工人員有序返鄉返崗，可結合實際組織開行務工人員包車、專列、包機等點對點運輸。高校應盡可能避免在春運期間開學，確需在春運期間開學的，要堅持「一地一案」、「一校一策」、「一級一策」組織開學返校，盡量避開春運返程客流高峰期。教育部門要指導中小學、幼兒園進一步優化疫情防控措施，如學生及同住人有外地行程，不影響學生正常上學。

針對走親訪友、農村趕集等集中出行需求，通過加密城鄉巴士和農村客運班線服務頻次、延長營運時間、開行趕集班、增加預約響應服務等方式，加大農村交通運輸服務保障力度。各地亦要提前發布農曆新年期間文化旅遊消費政策，嚴格落實優化後的文化旅遊行業疫情防控措施；並加強數據監測，及時共享遊客規模、運力等資訊，統籌做好運遊銜接和運力調配。