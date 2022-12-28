內地昨增5136宗本土新冠　陝西重慶多3人疫歿

中疾控周三（28日）通報，內地前一日新增5,136宗本土新冠確診病例，其中廣東2,233宗佔最多；另多3人疫歿，均屬本土病例，分別是陝西2宗和重慶1宗。針對長者預防感染新冠的措施，北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾表示，新冠變種病毒Omicron有隱匿性，長者感染首周症狀可能不明顯，至第6至7天後才比較嚴重。

繼江蘇、河南、山東、四川、廣東、廣西、海南等10多個省市區，陸續結束首輪居民新冠感染情況問卷調查後，河南、四川、海南等地近日開啟第二輪居民新冠感染情況調查，以動態監測疫情發展趨勢。其中海南省疾控中心周一（26日）發布報告稱，截至上周二（20日）共有近1.9萬人受訪，其中1,051人自稱在本月12至18日曾感染新冠，最常見的症狀是發燒、肌肉痠痛和咳嗽等。

受新冠疫情和寒冷天氣、高校放假等因素影響，捐血人數大幅減少，多地出現血液庫存緊張等情況，其中浙江寧波市獻血辦周二（27日）向市民發布倡議書，指目前仍有許多需要預備足夠血才能進行手術的孕產婦、需要輸注血小板的白血病患兒，還有許多意外受傷者、惡性腫瘤和大出血的病患，需要緊急輸血和依靠血液來維持生命。當地血液保障面臨最嚴峻的困難與挑戰，當局呼籲市民積極捐血。