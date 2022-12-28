積累大量回國探親需求　入境內地機票量價齊漲

內地周一（26日）晚公布下月8日起，調整新冠病毒的傳染病管理為「乙類乙管」，有序恢復中國公民出境旅遊後，國際機票搜索量驟增。內媒周三（28日）報道，由於往來國際航班數量仍未完全恢復，整體出現出境機票「量升價跌」、入境機票「量價齊漲」的局面，出入境商旅、出遊整體復甦仍需時。

在同程旅行機票預訂平台上，截至周二（27日）下午2時，國際機票訂單量環比上漲超過400%。攜程平台數據顯示，出境機票周二上午呈現「量升價跌」的趨勢，內地出境機票訂單環比周一同期大幅上漲，整體增長254%。價格方面，機票平均價格環比下跌12.9%，熱門出境目的地包括新加坡、南韓、香港、日本等，有平台的北京往來新加坡航線下月低至1,358元（人民幣，下同，約1,520港元），較本月最低價平400元（約450港元）。有常駐北京的澳洲籍華人直言是「特大喜訊」，前年爆疫以來沒再返回澳洲的家，隔離周期長、航班少、價格高是其一直留在北京的3大原因。

取消入境集中隔離雖然利好國際商務往來，但入境機票價格仍處於高位，讓不少人依然處於暫時觀望狀態，特別是直航匱乏讓不少人猶豫。有分析指，疫情期間海外務工人員、留學生及華人華僑積累大量探親需求，預計第一波回國探親的客流高峰將在農曆新年前來臨，帶動機票價格上漲。攜程數據顯示，周二入境機票平均價格環比上漲8.6%。在日本大阪的中國留學生陳蘭表示，雖然回國入境政策優化自己很心動，但目前每周由大阪飛北京的航班只有2、3天，一方面不是直航，需分別在東京、首爾等地轉機，另一方面單程動輒上萬元的價格也讓她望而卻步。