台行政院拍板　同意要求大陸旅客入境採檢

中國大陸將放寬邊境限制，多國對華收緊防疫措施，其中日本周五（30日）起要求大陸旅客入境時檢測。台灣行政院長蘇貞昌周三（28日）上午8時臨時召開擴大防疫會議，預計農曆新年會有3萬人次從大陸入境，要求中央流行疫情指揮中心參考各國做法。指揮中心則建議，要求自大陸入境旅客採檢，據報蘇貞昌已拍板同意，具體由指揮中心宣布。

指揮中心會上指出，大陸本土疫情嚴峻，熱區以各大城市為主，預期陸續於本月底至下月達第一波高峰，隨農曆新年前後返鄉人流增加令疫情擴散，整體疫情可能持續逾3個月。指揮中心表示，台灣本周確診數比起上周已連續兩天增幅達7,000宗，由於兩岸往返頻繁，雖然尚無觀光客入境，仍建議於近日針對大陸入境旅客進行採檢，以觀測大陸疫情以及防範本土疫情急升。

蘇貞昌表示，全球多地已陸續針對大陸開放邊境採取相應措施，為保護台灣民眾權益及健康，要求指揮中心指揮官王必勝審酌各國應對做法以及台灣採取的防疫措施，周三協同相關部會盤點相關醫療量能以至機場規劃硬件設備。下月7日將實施的「金馬地區民眾春節交通專案」，亦一併考慮應否作出調整，做好規劃後再對外說明。