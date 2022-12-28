四川近16萬人受訪7成發燒　新冠感染率逾63%

江蘇、河南、山東、四川、廣東、廣西、海南等10多個省市區，早前已陸續結束首輪居民新冠感染情況問卷調查。河南、四川、海南等地近日開啟第二輪居民新冠感染情況調查，以動態監測疫情發展趨勢。其中四川第二輪問卷調查報告顯示，有近16萬人受訪，感染率達63.52%，較本月19日首輪調查結果的46.93%上升16.59個百分點。

「居民新冠感染情況問卷調查」已成為多地監測疫情發展趨勢、評估疫情流行強度的重要手段。內媒周三（28日）報道稱，四川省疾控中心近日發布的該省第二輪新冠疫情問卷調查結果顯示，全省21個市州的183個縣市區均有民眾受訪，其中超過10萬人自稱經核酸檢測或抗原自篩發現確診。

該部門解釋，除本次調查公布的感染率外，另有28%的調查人群雖未測核酸或抗原，但有發燒、咳嗽等類似症狀，遂認為本次調查人群的實際感染率，應高於此次公布的數字。在臨床症狀方面，受訪者多出現咳嗽、發燒、乏力和全身痠痛、流涕鼻塞，七成人有發燒症狀。

另外，海南省疾控中心周一（26日）發布首輪問卷調查報告稱，截至上周二（20日）共有近1.9萬人受訪，其中1,051人自稱在本月12至18日曾感染新冠，最常見的症狀是發燒、肌肉痠痛和咳嗽等。