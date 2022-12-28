溫州銀行前行長吳華受賄2.75億人民幣　一審判死緩

浙江省溫州銀行前行長吳華涉嫌受賄約2.75億元（人民幣，下同，約3.11億港元）、挪用公款5.08億元（約5.74億港元）等，案件周三（28日）在溫州市中級人民法院開庭宣判。此案共有4人涉案，其中吳華判處死刑，緩期兩年執行，緩刑期滿後改為無期徒刑，不得減刑或假釋。其餘3人包括周良增、林深、何江豐分別被判囚8年至16年。

法院審理查明，吳華在2013年至2019年利用擔任溫州銀行行長的職務便利，為有關單位和個人在授信審批、貸款發放、出具履約保函、企業融資等事項上牟取利益，先後多次夥同他人或單獨非法收受財物；2013年至2015年利用職務便利，夥同他人挪用本單位資金歸個人使用或出借給他人，進行營利活動。

吳華又在2011年至2018年違反國家規定發放貸款5.01億元（約5.66億港元），造成銀行損失3,026萬元（約3,421萬港元）；2015年至2017年違反擔保業務管理規定，未經貸審會和董事會審批，夥同他人出具其他保函3億元（約3.4億港元）。法院認為吳華等人的行為構成受賄罪、挪用公款罪、違法發放貸款罪、違規出具金融票證罪，應予以數罪併罰，遂作出上述判決。