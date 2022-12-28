張伯禮憂免疫力較差人群　或反覆感染新冠

內地民眾近日愈趨關注染疫症狀和二次感染問題，中國科學院院士、防疫專家張伯禮周三（28日）表示，一般人在第一次感染新冠後，3至6個月內再感染的機會較低，但免疫力較差的老人、兒童、有嚴重基礎病的人群依然有較大的機會反覆感染。他指出，數據顯示第二次感染症狀一般會較上次輕。

再次感染的概率主要與人體免疫水平、病毒株變異以及後期個人防護有關。張伯禮表示，相較於早期變異株，新冠變種病毒Omicron的分支可以引發更多的突破性感染和重複感染，能逃逸曾染疫康復人群體內的抗體。他強調，有少數研究報告指出，與僅感染過一次的患者相比，再次感染的患者出現併發症的風險更高，包括肺部、心血管、糖尿病、胃腸道和神經系統等的併發症。

近日有民眾反映，近期感染新冠後都有嚴重的咳嗽症狀。上海復旦大學附屬中山醫院重症醫學科主任鍾鳴周二（27日）回應稱，新冠或造成上呼吸道受損，乾咳是常見症狀，若患者咳出大量黃濃痰，就可能涉及肺部，建議及時就醫。對於患者如何判斷自己是輕症和重症，鍾鳴稱可根據症狀的輕重包括是否進展到肺部，把病人分成輕型、普通型和重型、危重型。