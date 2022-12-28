蔡英文晤日參議員訪問團　爭取支持加入CPTPP

台灣總統蔡英文周三（28日）上午接見由日本自民黨參議院幹事長世耕弘成與黨內「安倍派」成員共12名參議員組成的訪問團。她強調，台灣將與美、日、歐盟等理念相近國家緊密合作，共同維護區域和平穩定。世耕弘成指出，美日等國近日相繼簽署國防相關文件，表明台海現狀不容單方面以武力改變，並努力提升阻嚇力。

蔡英文表示，台灣邊境解封已滿兩個月，看到台日的觀光交流正逐步恢復。目前台灣正積極爭取加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP），她希望日本議員能給予台灣最大支持，讓台日等區域夥伴一起努力實現自由、開放印度太平洋的願景。談及台灣義務兵役將延長至一年，她指台灣和日本面對共同的區域挑戰，將強化訓練內容。

世耕弘成致詞時強調，未來也會竭盡全力來深化台日關係，對蔡英文周二（27日）發布延長兵役等防衞相關的重大政策給予高度評價。他強調，訪問團成員未來會更加秉持前首相安倍所提倡的自由開放印太願景，偕印度和澳洲等國團結一致，維繫該區和平及穩定。他堅信跟日本共享普世價值的台灣，絕對有能力符合CPTPP的高標準要求。