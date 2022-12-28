鄖縣人3號頭骨化石順利提取　助解演化謎團

內媒周二（27日）報道，湖北省考古團隊經半年多時間，近日順利提取「鄖縣人」3號頭骨化石並離土出艙，目前已進入修復、觀測和研究環節。考古證明，百萬年前的鄖縣人已懂得狩獵和食用草食性動物，有望能破解直立人演化過程的謎團。

鄖縣人3號頭骨於今年5月在位於湖北十堰的學堂梁子遺址中發現，考古團隊此後一直努力提取頭骨化石，並先後進行20多次高精度的三維建模及提取了1,400多份沉積樣本，力爭實現化石與文化遺存發掘的精細化和高標準。學堂梁子遺址考古專家組長、中科院古脊椎動物與古人類研究所研究員高星表示，3號頭骨是迄今歐亞內陸100萬年前最完整的頭骨，足以彌補鄖縣人1號和2號頭骨的不足，提供更準確的資料和數據。

另一方面，遺址出土大量石器及牛、象等大量草食性動物化石，團隊採集了許多用於年代、環境、埋藏和殘留物分析的沉積樣本，發現鄖縣人當時懂得製作和使用砍砸器、刮削器，並狩獵動物。團隊接下來將研究3號頭骨形態、結構、年齡、性別、埋藏情況及其他石製品和動物化石，分析鄖縣人的體質特徵、演化地位及其文化與技術特點和適應生存方式。