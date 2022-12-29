元旦出發機票預訂量增　航班量恢復至疫情前5成

隨着內地進一步放寬疫情防控政策，元旦期間出發的境內機票預訂量幾乎每日以30%的幅度增長。目前，境內客運航班已恢復至疫情前的5成以上。據網上機票酒店預訂及查詢平台數據顯示，元旦出行熱門目的地包括四川成都，北京，海南三亞、海口，上海，重慶，雲南昆明，廣東深圳、廣州，以及陝西西安。

今年元旦期間，內地機票單程平均價較去年同期高。旅遊服務平台攜程數據顯示，截至12月27日，元旦期間內地單程機票平均價為823元人民幣（約930港元），同比去年增長28%，環比上周同期增長1%。從出發地來看，北京預訂量首先增長，12月23日起，成都、廣州、上海預訂量快速增長；深圳、杭州、重慶的快速增長期在25日後。

內媒早前從航司內部人員處獲悉，民航局12月14日下發《安全有序恢復航空運輸市場的工作方案》，對境內航空運輸市場分階段恢復做出了具體的引導時間表，首個階段是即日至2023年1月6日，以2019年日均客運航班量的70%為基數進行恢復，第二階段是至2023年1月31日，以2019年日均客運航班量的88%為基數進行恢復，第三階段至2023年3月25日，行業處於穩定恢復期。據第三方民航數據平台數據顯示，12月27日全民航執行境內客運航班量6,139架次，恢復至2019年的52.3%。