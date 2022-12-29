內地昨增5080宗本土確診　再多1人疫歿

中疾控周四（29日）公布，內地前一日新增5,080宗本土新冠確診病例，其中廣東省再多2,239宗佔最多；同日新增1宗本土病例，由安徽省報告。浙江省衢州市周三（28日）表示，該市將在本月底進入感染高峰期，元旦左右達到第一波高峰，第二波高峰或於1月底出現。

衢州市周三舉行疫情記者會稱，參考市疾控中心問卷調查數據，該市目前總體感染率約佔總人口30%至35%，地區分布主要集中在城區和大型鄉鎮所在地，感染人群主要集中在中青年和青少年人群，農村老年人群感染率還不高。從病毒毒株看，全市Omicron的多種變種病毒同時流行，以BA.5.2為主，BF.7比重有所上升。目前當地衞健系統最大挑戰是人手緊張的問題。該市衞健委主任廖利軍稱，截至周一（26日），全市已經有9,215名衞技人員受到感染，佔納入監測醫療機構衞技人員總數的56.9%；受感染人員中6,351人已返崗工作。

疫情加劇，多地正通過緊急招聘，擴充院前急救隊伍。海南省臨高縣政府官網周一發公告，緊急招聘救護車司機22名、急救中心接線員12名，月薪分別為6,000和5,000元（約人民幣，下同，6,780和5,650港元）。吉林省四平市急救中心招聘多名醫生和5名護士，聘用形式為合同制。福建省莆田市同日招募15名調度崗位人員和15名司機，工資每班500元（約565港元）。甘肅省慶陽市人民醫院周二（27日）公開招聘聘用制衞生專業技術人員70名，其中護理崗位40人，急診、院前急救醫療崗位30人。