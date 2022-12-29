多省人事調動　劉偉林武藍佛安任新職

內地中共中央周四（29日）公布多個省市主要領導人事調動。其中，在二十大當選中央委員的劉偉，出任北京市委副書記。前山西省委書記林武，則接替李干杰擔任山東省委書記。而山西省委書記一職，則由該省省長藍佛安兼任。

公開資料顯示，劉偉今年57歲，河南柘城人，復旦大學經濟學院國民經濟學專業畢業，具研究生、經濟學博士學歷。他畢業後長時間於河南省工作，曾分別出任省發改委主任、黨組書記，以及省副長。2020年，他出任應急管理部副部長；今年4月調任吉林省委副書記。

林武今年60歲，福建閩侯人，具在職研究生、工學博士學歷。他曾於江西冶金學院冶金系煉鋼專業學習，畢業後長期在湖南省工作，曾任省經濟委主任、婁底市委書記、省委組織部常務副部長、省委常委。2016年他調到吉林省，先後擔任省委常委、副省長、省委副書記。2018年起，他出任山西省委常委、副省長、省委副書記、省長、省人大常委會主任。今年中共二十大，他當選中央委員。

至於在今年中共二十大當選中央政治局委員、中央書記處書記的李干杰，不再兼任山東省委書記、常委、委員後，仍擔任該省人大常委會主任一職。