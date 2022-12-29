美國月內再度對台軍售　布雷系統總值1.8億美元

美國國防部國防安全合作局（DSCA）周三（28日）宣布，向台灣出售火山布雷系統及相關設備，總值1.8億美元（約14億港元），為美國在一個月內第二度對台軍售，亦是拜登政府任內第8次對台軍售。

美國國務院已展開知會國會程序，軍售案可望在一個月後正式生效。軍售主要項目包括車載火山布雷系統、10噸重型增程戰術卡車（M977A4 HEMTT）、M87A1布雷罐、M88罐裝訓練彈藥（練習用彈藥）、M89訓練彈藥（測試彈）與相關設備，操作及維修培訓等。聲明指，軍售案支持台灣持續推動軍隊現代化，維持可靠防衞能力，符合美國國家、經濟與安全利益，並改善台灣安全，有助維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟發展。聲明強調，軍售案將透過提供能夠威懾敵人及參與區域行動的可靠力量，提高台灣因應當前與未來威脅的能力。

火山系統分為M139空中布雷及M136車載布雷版本，美軍現役以M977重型戰術卡車為車載版平台，具有機動性高、散布面廣、作業人員少、作業速度快等性能，可達到機動快速布雷，阻滯敵軍目的。台灣國防部表示，軍售有助提升台軍不對稱作戰能力，對美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供防衞武器，表達誠摯感謝。台灣國防部年初啟動「九陣專案」，向美國採購陸上機動布雷系統，未來將由本島與外島工兵部隊使用，運用在反登陸作戰上。