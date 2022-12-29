多地殯葬需求超負荷　西安每日300遺體待火化

內地新冠疫情死亡人數持續引發社會關注。除北京、上海外，近日再傳出遼寧瀋陽、陝西西安、廣東廣州等地的殯儀館和火葬場需求超負荷，不少遺體因為無法及時處理，被迫暫時擺放在方艙醫院、地下停車場。

網上近日流傳照片顯示，西安殯儀館辦公大堂擠滿披麻戴孝的市民，湧向櫃枱辦理手續，而殯儀館外廣場也聚集了近千名送殯的家屬。有知情者透露，目前每日約有300具遺體送到殯儀館等候火化。當地有網民稱，有長輩近日因感染新冠離世，因當地靈車不夠，需要租用救護車將遺體運往殯儀館，但抵達後獲悉停放屍體的雪櫃已滿，前面還有50多具屍體等候火化。

在遼寧鞍山市，有民眾表示由於停屍房已爆滿，地下停車場都臨時改用作停放屍體。社交網另流傳，瀋陽市迴龍崗區由於停候處理的屍體太多，當地把方艙醫院改成臨時停屍間。廣州市民政局官方微信公號日前表示，該市殯葬服務中心近期業務量較大，呼籲辦喪群眾盡量延後辦理出殯等相關業務。出殯業務原則上延至下月10日後再接受申請辦理，如決定不舉行告別儀式，直接將遺體火化的業務可照常辦理；報喪、接運業務和此前已預約的業務也可照常進行。