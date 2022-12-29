美國國防部官員近日參加美國智庫研討時稱，中方因美國眾議院議長佩洛西訪問台灣而暫停美中軍事對話機制，不利於兩軍及時溝通、消除疑慮和降低誤判。中國國防部新聞發言人譚克非周四（29日）回應強調，中方取消中美兩軍3項交往活動是針對美方的必要反制。

譚克非指是非不容混淆，中方取消中美兩軍3項交往活動，是針對美方蓄意製造重大危機、嚴重損害中國主權和領土完整的必要反制，前因後果一清二楚，美方對此心知肚明。他提到，美方近來連續發布多項涉華負面政策文件和法案，大肆鼓譟大國競爭，渲染炒作「中國威脅」，粗暴干涉中國內政，進一步破壞兩軍溝通交往的基礎和氛圍。

譚克非強調，中方重視發展中美兩軍關係，兩軍工作層面溝通也未中斷，但美方不能既尋求與中方全面恢復對話交流，同時又不斷損害中方利益，更不能顛倒原委，將取消兩軍部分交流的責任推卸給中方。他又指，美方如想與中方開展積極、建設性的對話交流，必須拿出誠意和行動，切實尊重中方核心利益和重大關切，積極為兩軍關係重回正軌創造條件並營造氛圍。

被問及中國今年全軍軍事訓練工作時，譚克非指全軍各級聚焦備戰打仗，持續加強軍事訓練條件，全面推進軍事訓練轉型升級。當中包括加快形成戰訓耦合格局，有效增強隨時應對現實安全威脅能力；不斷深化體系練兵模式，進一步提升全域作戰能力；不斷提高軍事訓練科技含量，科技練兵質效更加明顯；訓練條件建設持續改進，為實戰化練兵提供有效支撐。