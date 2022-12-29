內地全年偵辦逾3.7萬宗跨境賭博案　搗逾千賭場

內地公安機關今年持續打擊治理跨境賭博犯罪，全年共偵辦3.7萬餘宗跨境賭博相關犯罪案件，搗破逾2,600個網絡賭博平台、逾1,100間賭場，逾2,500個非法支付平台和地下錢莊、逾1,200個非法技術服務團隊和超過1,600個賭博推廣平台。警方另將大批涉案人員移送檢方審查起訴。

公安部組織各地公安機關就重點專案組織開展全國集群打擊行動，嚴查重大跨境賭博犯罪集團，摧毀境外賭博集團對內地民眾招賭的情況，並全力緝捕重大涉案在逃人員。其中重慶、吉林、廣東等地公安機關與有關國家執法司法部門合作，成功將特大跨境賭博集團首犯呂某德、董某峰、呂某峰以及其他數十名涉賭疑犯遣返回國。

另在夏季治安打擊整治的「百日行動」中，公安機關查獲19宗重大跨境賭博案件，淨化社會治安環境。公安部另與中央網信辦、工信部、商務部等部門，針對涉賭資金、技術、人員等鏈條，聚焦涉賭銀行帳戶和支付機構整改、涉賭網站和應用程式清理、境外旅遊目的地「黑名單」、涉賭投資勞務監管、涉賭參賭人員出入境管理等重點工作，強化全領域聯防聯控。