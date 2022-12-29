華否認新冠老舊毒株再現　外國專家憂爆新變種

中國日前放寬防疫政策，宣布開放邊境，多個國家或地區對華加強檢疫，多名外國專家憂心中國將成為新變種毒株誕生的溫床。隨感染重症和死亡人數增多，愈來愈多的傳言稱，是因為北方流行的新冠變種病毒不只Omicron，還有Delta以及更多原始「老舊毒株」。但官方強調並未發現新毒株，內地有患者出現俗稱「白肺」的肺部嚴重感染也與原始毒株無關。

法國媒體周四（29日）報道，中國許多人未接種疫苗，其他國家和專家擔心中國將成為新變種的溫床，日內瓦大學全球衞生研究所所長法拉歐（Antoine Flahault）表示，每一次新感染都增加了病毒變異的機會。法國里昂大學病毒學教授利納（Bruno Lina）認為，中國可能成為新病毒的潛在孳生地。

內媒周四引述專家指，中國目前並未發現「老舊毒株」傳播。生物訊息數據領域一名專家更表示，從數據統計看，Delta從3月下旬開始已在全球範圍內結束傳播。內地病毒學家童貽剛表示，中國對目前流行毒株的檢測從未中斷過，尤其是重症人群所感染的毒株更是重點檢測對象，並未發現是由「老舊毒株」感染引發的重症。