內地多位名人病逝　分別來自藝術和飲食界

內地新冠疫情洶湧之際，連日傳來藝術和飲食界名人離世的消息，包括《大鬧天宮》首席動畫設計師、著名動畫藝術家嚴定憲，曾在電影《霸王別姬》擔當指導的京劇表演藝術家張曼玲，以及開發出廣式滿漢全席的粵菜泰斗黃振華。

嚴定憲周一（26日）因病醫治無效在上海離世，終年86歲。他於1936年出生，江蘇無錫人，1953年畢業於北京電影學校動畫專業。半個多世紀前，他擔任動畫《大鬧天宮》原畫組組長。該動畫由上海美術電影製片廠歷時4年製作，成為中國動畫史上最經期的作品之一，也因而奠定其「美猴王之父」的地位。

張曼玲周二（27日）於北京病逝，終年87歲。資料顯示，她1953年於北京出生，畢業於中國戲曲學校，曾習青衣、花旦、刀馬旦等，之後拜在京劇程（硯秋）派弟子趙榮琛門下。從藝數十載，她出演眾多經典曲目，2017年、2018年獲評定為國家級非物質文化遺產代表性項目的傳承人。她最為人津津樂道是在1993年電影《霸王別姬》中擔任男主角的形體老師，其丈夫、京劇名家史燕生則任京劇顧問。

廣州酒家第四代粵菜烹飪技藝傳承人黃振華，周三（28日）在廣州逝世，終年78歲。他於1945年出生，祖籍廣東從化，從事烹飪工作超過50年，曾任廣州酒家集團副總經理、行政總廚，致力於傳承與弘揚粵菜烹飪技藝和中華飲食文化，桃李滿天下，是內地行業技術級別最高的烹飪技師、國家一級評委，及世界廚師聯合會聘任的國際評委。