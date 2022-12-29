台港跨地同性婚姻遭撤銷　兩女興訟勝訴

一對台灣與香港跨地區女同性戀情侶2019年在美國結婚，同年再於台北市登記結婚，但其後突然被撤銷，兩人因此提出訴訟。在經過持續兩年多的抗爭，兩人終於在周四（29日）獲判勝訴，法律承認她們的婚姻關係，案件為台灣跨地同婚的第5勝。

台灣女子「貓貓」和香港女子「阿雪」於2019年7月在美國結婚，並於同年8月5日到台北信義區戶政事務所順利登記結婚，但其後阿雪辦理依親來台居留程序時卻被移民署判定她不符資格，並致函戶政所。其後戶政所指阿雪所持有的是英國國民（海外）護照（BNO），依照港澳人民關係條例仍視為香港人，因此依法不能在台灣登記同婚，故撤銷二人的婚姻登記。兩人不服並分別以戶政所和移民署為提告對象提起行政訴訟，其中戶政所撤銷登記的部分日前獲勝訴，但依親居留部分仍在審理中。

貓貓和阿雪周四在台北高等行政法院聽判後，與台灣伴侶權利推動聯盟於法院前召開記者會。貓貓表示，經過兩年多終於等到回覆她們婚姻登記的判決，勝訴雖是好消息，但因案件結果只適用於她們，無法適用於其他好幾百對跨地同婚伴侶而無法開心起來。