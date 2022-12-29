內地爭取到2025年　沿海港口鐵路進港率超70%

國務院辦公廳近日印發《「十四五」現代物流發展規劃》提出，到2025年基本建成供需適配、內外聯通、安全高效、智慧綠色的現代物流體系。國家發改委周四（29日）新聞發布會稱，為實現社會物流總費用與國內生產總值的比率較2020年下降2個百分點的目標，將鞏固減稅降費成果，並推動鐵路貨運量佔比提高0.5個百分點，貨櫃鐵水聯運量年均增長15%以上，促進物流體系從「數量型降成本」轉向「系統型降成本」。

新聞發布會上指出，近年來中國社會物流成本已有所下降，對於支撐實體經濟高質量發展起積極作用，去年社會物流總費用與國內生產總值（GDP）的比率為14.6%，較2012年下降3.4個百分點，與主要經濟體差距不斷縮小。國家發改委經濟貿易司副司長張江波表示，為實現物流提質增效降本的任務，將重點從3個維度加大政策引導，包括鞏固減稅降費成果、更加突出提質增效、推進深層次降成本。

會上又指出，將持續加快交通運輸發展方式轉型，不斷推進運輸結構調整取得新成效。其中會加快推進鐵路專用線建設，進一步完善港口集疏運體系，推動港口鐵路專用線建設提質擴面，推動鐵路專用線由通港口向通重點港區轉變，一體推進設施聯通、訊息互通和管理融通，爭取到2025年實現沿海港口重要港區鐵路進港率超過70%。