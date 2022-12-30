舉報前女法官斂財判頭判無罪　曾羈押1325日

海南省高級人民法院前副院長張家慧，因與友人打麻雀且金額巨大的影片外洩，被揭斂財，於2020年因貪污等罪被判囚18年。當年拍攝的工程判頭易真武，周三（28日）獲重慶市萬州區法院判其敲詐勒索罪名不成立。易真武對判決表示認同，對於國家賠償暫時還需要考慮後決定。

被取保候審11個月的易真武，今年48歲，重慶萬州人，案發時他因在張家慧丈夫劉遠生的公司承包工程，陷入工程款結算糾紛。2018年4月，易真武將張家慧在茶樓打麻雀的影片，連同涉及劉遠生操縱股市、騙取政府補貼的錄音和一封信寄給張，以在網絡上發布錄音、影片進行威脅，索要工程費。同年5月，劉同意給易支付200萬元人民幣（約226萬港元）後，到萬州區公安局刑警支隊報案，稱遭到易敲詐勒索。同年6月，易前往劉在萬州的辦公地點被警方逮捕，翌日被刑事拘留。

2019年4月，該案在萬州區人民法院開庭審理，易在庭上否認控罪。其後案件在審理過程中，因張家慧夫婦被查陡生變故。萬州區法院2020年2月依法裁定案件中止審理。直至去年1月27日該案第二次開庭審理，易的辯護律師認為易不具有刑法上的「非法佔有目的」，再次否認控罪。該次開庭後，案件再處於休庭狀態。直至今年1月29日，被羈押1,325天的易獲取保候審，得以回家過春節。