專家料北京感染率逾8成　理解外國限制華旅客入境

著名流行病學家、中國疾病預防控制中心流行病學前首席科學家曾光周四（29日）出席一個由媒體主辦的網上峰會時表示，這波新冠疫情在北京的感染率或已超過80%。對一些國家近期對來自中國的旅客實施入境限制，他認為是可以理解的。

曾光指出，這次疫情之所以讓大眾感覺來得特別猛烈，主要基於病毒傳播力強以及冬季是呼吸道類疾病高發期等因素。根據過往經驗，第一波受感染的人通常為30%，但這次感染率上升速度超過預期，「甚至很快超過50%，60%、70%，甚至80%的感染率」。他又稱，北京流行的BF.7變種病毒是至今傳播率最強的病毒，現在北京的感染人數可能超過80%。

被問對多國家對中國旅客實旅入境限制或要求接受落地檢測的看法時，曾光指出，各國根據其自身形勢的變化調整對策，從科學考慮可以理解，只要沒有政治目的，很快隨着中國疫情下降，相信各國也會很快調整。

他提出，當局不能因為害怕境外病毒傳入就關閉開放的大門，並指疫情第一波風暴比較大，那第二波就很低了。他提醒，應盡量避免全家不分老幼集體出國旅遊。對於未來疫情發展，他認為新冠會否有大規模後遺症仍需觀察，今後也不排除還需要做核酸檢測。