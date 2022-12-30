內地昨增5491宗本土新冠　上海出現重症高峰

中疾控周五（30日）公布，內地前一日新增5,491宗本土新冠確診病例，其中廣東省多2,400宗佔最多，其次為北京908宗；福建新增1宗本土死亡病例。上海多家醫院近日重症患者數量增多，急症就診量翻近一倍。當地多家醫院呼籲，非緊急患者可以通過普通門診或區級醫院、社區衞生服務中心分級診療，為危重症患者讓出一條「生命通道」。

上海大型綜合性三甲醫院長海醫院急症科主任王美堂周四（29日）對內媒表示，該院接診量每天創新高，周二（27日）接診數超過2,000人次，比平時多一倍。重症患者當中以長者居多，一部分人感染新冠病毒後導致基礎疾病加重，另一部分人則由新冠病毒引起肺炎。肺炎患者中「白肺」佔比約10%至20%。其中，既有病毒性肺炎又有繼發細菌性肺炎。

上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院副院長陳爾真稱，隨着新冠感染者數量增多，重症高峰已經慢慢出現，急症室壓力很大，人手很緊張。陳爾真表示，當前急診的新冠感染者佔80%，其中長者佔比40%至50%，大部分人有基礎性疾病，因感染新冠病毒導致疾病加重，在65歲以上長者中有肺炎表現者佔近一半。對一些人到醫院配新冠抗病毒藥，為自己或家中長者作準備，陳爾真認為「這也是沒有必要的」，不是所有人都需要抗病毒藥物治療，醫生會根據病人病情的嚴重程度，嚴格把握用藥。