台工廠大火4死2傷　現場屬違法建築物

台灣台中市豐原區周四（29日）一間風扇工廠起火，多人被困，消防到場後將各人救出，其中4人經已死亡，另2人分別燒傷和吸入濃煙不適送院。至於起火原因仍待調查。

台中市消防局當晚7時36分接報稱，豐原區東洲路186巷有工廠起火。消防局立即出動26輛消防車、66名消防員前往搶救。現場為兩層高建築物，消防員到場後於晚間8時32分將火撲熄。據現場員工表示，當時外判商替工廠裝修，9名工人進行地面塗裝期間，二樓突然竄出火舌，火勢迅速延燒，工人見狀速逃。

火警中一名死者是46歲的黃姓工人，他的外甥當晚到現場時表示，黃男在工廠負責組裝馬達，家中有1子1女，分別就讀小學和和幼稚園，平時都是黃男獨自照顧。另一名33歲張姓男死者的父母則由苗栗趕到醫院稱，張男剛結婚，家中有一名1歲大兒子。張男在工廠工作很久，當晚稱要加班，誰知遭遇不測。市長盧秀燕晚上前往現場了解狀況後，隨即趕到醫院慰問傷者及家屬。據台中市府表示，起火建築物初步判定為倉庫，無辦理特登納管，亦無工廠列管、稽查紀錄，後續將依規辦理違建查報並通知所有權人或管理人限期改善或拆除。