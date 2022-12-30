專家強調病死率公開透明　疫情周期過去判斷更準確

針對當前中國是否低估新冠死亡人數，國家衞健委新冠疫情應對領導小組專家組組長梁萬年周四（29日）在北京表示，從公共衞生角度來看，在疫情流行和快速傳播期，很難準確判斷有多少病死率、死亡率，只有疫情周期過去後，才能比較精準地判斷，現階段應把防重症、防病亡放在優先位置。

國家衞健委醫政司司長焦雅輝介紹稱，對新冠死亡的判定標準主要分為兩大類，一是由新冠病毒引發呼吸衰竭直接導致死亡，二是感染後28天以內全口徑的死亡。中國自2020年以來，一直採取第一類死亡判定標準。她強調，中國一直堅持實事求是、公開透明的原則公開死亡和重症病例信息，而且也跟國際接軌。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友指出，有一種計算方法叫「超額死亡」，能評估可能造成的低估。關於這一波疫情可能引起的「超額死亡」，中疾控團隊已在做相關工作，之後會陸續向大家提供。

另針對中國疫情防控是否放開太快，梁萬年表示，中國疫情防控政策調整是基於對病原體和疾病的認識、人群免疫水平和衞生健康系統抵抗能力、社會公共衞生干預措施三者的判斷，現在的調整是恰當的、科學的，也是依法的，符合中國防控實際的。對有言論稱中國不提供病毒株基因組序列數據，吳尊友指出，包括這一波疫情，中國有9種Omicron變種病毒在流行，這些結果都和世界衞生組織進行分享，所以中國沒有任何的保密。