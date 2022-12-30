江歌案二審宣判　維持劉鑫賠償江母裁決

中國籍女留學生江歌2016年在日本遇害，其母江秋蓮對兇手前女友兼江的好友劉鑫（後改名劉暖曦）未對江施救，以生命糾紛權對劉提告，法院一審判劉賠償江母69.6萬元人民幣（約79萬港元）。劉不服上訴，案件周五（30日）於山東省青島市中級人民法院二審宣判，維持一審裁決。二審案件受理費10,760元（約12,200港元），由劉鑫負擔。

針對二審爭議的主要事實，包括案發當日劉是否勸阻江報警、案發當晚劉是否要求江陪同返回公寓、劉在案發時是否把公寓房門鎖閉、劉在案發時對江受到傷害是否知情，以及兇手陳世峰蓄謀的行兇對象是劉鑫，法院均認定一審認定事實正確。

對於一審法院未追加江的繼父作為案件共同原告，以及不追加兇手作為共同被告或第三人，二審法院認為一審法院做法符合法律規定。關於劉應否承擔侵權損害賠償責任，二審法院認為，江在日本國受到人身傷害死亡，其母依法享有向對江死亡負有責任者請求損害賠償的權利。劉作為侵害風險的引入者和被救助者，未履行對救助者江負有的注意、救助、安全保障義務，應當承擔侵權損害賠償責任。至於一審裁裁的賠償金額是否適當，二審法院認為，一審判決依據查明的事實，認定劉對江遇害應當承擔侵權損害賠償責任，適用法律正確。