黃牛狂炒輝瑞新冠藥　黑市賣過萬人民幣

內地疫情持續嚴峻，新冠治療藥物需求隨感染人數增加而攀升。其中，美國輝瑞新冠特效藥Paxlovid在內地黑市被瘋狂哄抬價格至上萬元人民幣，即時是印度製的仿製藥一盒亦索價2,500元（人民幣，下同2,800港元），成為真正千金難買的「名星藥物」。

輝瑞的新冠口服藥Paxlovid目前在內地醫院已在使用，但尚未有民間途徑可以取得，雖然北京早前有消息指已計劃將該款藥物配送到各社區的衞生服務中心，但深圳有醫生表示，雖然幾間大醫院已陸續收到小量到貨，但供應仍然非常緊張。有內地媒體整理有供應該款藥物的醫院名單，但市民若想拿到藥物則必需預約掛號待醫生診斷，且不少市民反映預約電話極繁忙，醫院門外不乏見到市民在外不停撥打預約電話掛號的畫面。

儘管醫院一藥難求，但在各社交平台上卻偶爾有人隱晦地兜售Paxlovid。有身處香港的人士發文稱自己手上有Paxlovid可以送給急需的朋友，但私聊後卻變成兜售藥物，甚至清晰標價印度版4,300元（約4,800港元）一盒，美版4,900元（約5,500港元）一盒，更指該款藥物在香港亦被炒至天價。