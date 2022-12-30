大搞錢色交易　省人大常委前副主任遭雙開

內地官媒周五（30日）報道，經中共中央批准，中央紀委國家監委對廣東省人大常委會原黨組成員、副主任陳如桂涉嚴重違紀違法，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予他開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其廣東省第十三次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

通報指，陳如桂喪失理想信念，違規收受禮金，違規借用管理和服務對象住房，接受可能影響公正執行公務的宴請；不按規定報告個人有關事項，違規幫助親屬調整職務；權力觀扭曲，利用職權和職務上的影響幫助親屬承攬工程、吸收存款牟取利益，搞權色、錢色交易；踐踏紀法底線，與不法商人沆瀣一氣，大搞政商勾連，隱身幕後收錢斂財，利用職務便利為他人在企業經營、項目推進等方面謀利，並非法收受巨額財物。

60歲的陳如桂是廣東廉江人，他在中南工業大學地質系應用地球物理專業畢業，具有研究生，工學博士學歷。他曾任中山市委書記、市人大常委會主任，深圳市委副書記，市人民政府市長、黨組書記。他在6月涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。