神舟十五號乘組進駐天宮滿月　工作生活有序展開

神舟十五號航天員乘組於11月30日進駐中國空間站，到周五（30日）剛好滿一個月。據內地官媒當日報道，3名航天員費俊龍、鄧清明、張陸已快速適應了太空生活，目前在軌工作生活有序展開，空間站組合體運行穩定。從目前情況來看，航天員在軌各項工作生活均正常開展，各項生理指標也都正常。

報道指，夢天實驗艙中目前有大量沒有拆封的貨包，神十五乘組每天要按計劃把這些包裹裏面的實驗載荷取出來，安裝到夢天實驗艙，並完成一系列的測試工作。完成部分科學實驗機櫃的安裝測試後，航天員隨即開展了一系列科學實驗。工作之餘，航天員還按計劃各自完成了90分鐘的體能鍛煉。中國航天員科研訓練中心副研究員仲偉巍指出，鍛煉方案都是按航天員各自體能情況和特點設計，日常使用比較多的設備包括單車機和跑步機，還有抗阻力鍛煉裝置、拉力器等。

作為目前進駐中國空間站平均年齡最大的一批航天員，神舟十五號航天員乘組的適應程度和工作能力都滿足了預期。仲偉巍稱，目前兩名航天員住在問天睡眠區，另一名住在核心艙睡眠區，這也是根據各自主觀的需求調整。此外，三人平日分別在問天艙和核心艙進餐和處理個人衞生事宜。