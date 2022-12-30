訓練資源出現不均　艦隊人手交叉登艦受訓

中國近年加強發展海軍，新型艦艇不斷列裝下水。中國軍媒日前罕有披露「裝備等人才」的問題，特別是訓練資源不均衡。北部戰區海軍一支護衞艦支隊實行「誰需要、誰上艦」的原則，交叉安排各艦艇指揮人員輪流上艦訓練。

《解放軍報》周一（26日）報道，由於艦艇入廠駐修和其他任務衝突，056A型輕型護衞艦張掖號副艦長王玉冰一直未能夠完成全訓考核，直至近日才在姊妹艦平頂山號完成。報道形容，這種頗有錯位感的訓練場景，在北部戰區海軍該支護衞艦支隊已經是尋常之事，這變化得益於該支隊科學統籌訓練資源，實現「一艦出海、多艦受益」。

為了提高訓練資源使用效益，補足人才建設缺口，該護衞艦支隊按照「誰需要、誰上艦」的原則，以訓練準備狀態的艦艇為牽頭單位，各艦艇艦（副艦）長輪番上艦展開協同訓練，形成「個人提報需求、機關統籌謀劃、輪轉上艦組訓」；同時探索「以戰載訓、由訓轉戰」模式，結合日常訓練與戰備執勤，讓訓練場直通海戰場。

該護衞艦支隊借助兵種協同訓練保障機制，強化與潛艇、航空兵、岸基導彈部隊對接溝通，建立「無獨操資質副艦長專項集訓」等制度。參訓艦艇以年度計劃為牽引，按月提報訓練需求，申請訓練保障資源，其他艦艇人員結合自身情況靈活參訓。