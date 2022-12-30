法屬領地海域　華驅逐艦再度孤艦現身

中國052D型驅逐艦銀川號被指「孤軍深入」南太平洋，駛近法屬玻利尼西亞專屬經濟區海域，引起外界廣泛關注。法國軍方周五（30日）再度通報，在區內另一屬地新喀里多尼亞，發現一艘解放軍驅逐艦航行，該艦疑為「主角」銀川號。

負責西南太平洋地區的法國武裝部隊聯合司令部在社交網表示，法軍一架F200海上巡邏機海上巡邏期間，與一艘在新喀里多尼亞專屬經濟區海域以東航行的中國驅逐艦建立無線電聯繫。惟貼文未有公布其他詳情，包括事發日期及具體地點，照片可見該艦很可能是早前在新喀里多尼亞以東、法屬玻利尼西亞巡航的銀川號。

法國軍方在上周五及周五發布的消息都沒有提及發現其他中國軍艦，但銀川號續航能力約7,400公里，駐地海南島距離法屬玻利尼西亞超過1.1萬公里，意味該艦不是「孤艦闖南太平洋」。分析指銀川號可能與補給艦遠航，兩者因航速不同而分開活動；法軍搜索手段又單一，海上巡邏機活動半徑有限，結果形成「孤艦」的畫面。

值得一提的是，法國太平洋司令部周日（25日）表示，兩艘伊朗軍艦駛近法屬玻利尼西亞專屬經濟區海域，其中一艘是前沿基地艦馬克蘭號，它具備為其他艦艇補給的能力。中伊兩國軍艦現身同一海域，不排除雙方聯動，銀川號可能從馬克蘭號補給燃料。