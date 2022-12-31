鄭州醫藥公司哄抬退燒藥價　罰款260萬人民幣

據河南省鄭州市市場監管局周五（30日）消息稱，近期該局執法稽查支隊開展退燒、止咳、抗生素、抗病毒等「四類」藥品和抗原檢測試劑等涉疫物資執法專項行動時，依法查辦了一批涉及哄抬價格、囤積居奇、非法銷售的違法案件。其中，鄭州「小藥藥」醫藥科技有限公司（下稱小藥藥公司）因擾亂涉疫物資市場價格秩序，除遭警告，更被罰款260萬元（人民幣，下同，約295萬港元）。

該局表示，小藥藥公司通過線上「藥幫忙」App批發平台，向各地醫藥零售、藥房、診所哄抬止痛退燒藥布洛芬片價格，從今年12月10日每瓶2.33元至2.43元（約2.64至2.76港元），漲至同月24日每瓶19.8元（約22.45港元）。因涉案藥品數量達逾3萬瓶，直接導致大量終端的藥品零售企業及醫療機構有關藥品大幅漲價。經調查發現，小藥藥公司在進貨成本不變的情況下，大幅度提高銷售價格，涉嫌構成哄抬價格的違法行為，案件已調查終結。

綜合考慮其違法事實、情節和社會危害程度等情況，該局周四（29日）已責令小藥藥公司立即改正，並送達了行政處罰告知書。該局又提醒，一旦發現借機漲價、隨意漲價等哄抬價格行為，將堅決依法從重從快查處，並會同有關部門實施聯合懲戒，最大限度地保護人民群眾的權益和利益，維護市場平穩。